Селена Гомес ответила на идею сенатора США о депортации в Мексику

Известная голливудская актриса Селена Гомес с большой иронией отнеслась к идее, что ее стоит депортировать из Соединенных штатов как потомка нелегальных мигрантов. Об этом рассказало издание Voice.

Сенатор Сэм Паркер заявил, что Гомес критикует указ Трампа о выдворении из страны нелегальных мигрантов. Она надменно относится к стране, в которой проживает, по этой причине ее саму надо депортировать. Паркер также заявил, что родители Гомес были нелегальными мигрантами. Актриса в ответ сообщила, что ее родители уже были гражданами США. Нелегалами были только ее дедушка и бабушка по отцовской линии.

«О, мистер Паркер, мистер Паркер. Спасибо за смех и угрозу», — указала Гомес.

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