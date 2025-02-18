Беременная Ида Галич предположила пол будущего ребенка

Беременная Ида Галич в своих социальных сетях рассказала о том, что уже скоро она и ее возлюбленный Олег Ледвич узнают пол будущего ребенка. Об этом пишет Super.ru.

Блогеру все равно удалось сохранить интригу. Так, Галич незадолго до гендер-пати поделилась своим собственным ощущением о поле ребенка. По ее словам, несмотря на тот факт, что все вокруг уверены, что будет девочка, она же считает, что родится мальчик.

В любом случае, резюмировала блогер, она вместе с возлюбленным будет рада любому развитию событий.

Напомним, что ранее беременная Галич сообщала о том, что отправилась в поездку в Антарктиду, а также поделилась своим состоянием во время тура, отметив, что сейчас все хорошо, и она уже «чувствует маленького человека».