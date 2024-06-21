Беременная пассажирка рассказала об экстренной посадке рейса Петербург — Махачкала

Беременная пассажирка с рейса Петербург — Махачкала рассказала RT , что самолет посадили из-за настойчивости врача на борту, которая по сути, спасла жизнь ей и ребенку.

В полете у беременной женщины началось обильное кровотечение во время полета до Махачкалы. На борту находилась акушер-гинеколог Зарема Аскерова, которая рекомендовала экипажу посадить самолет, так как жизнь пассажирки и ее ребенка была под угрозой.

При этом собеседница канала считает, что ситуация могла обостриться из-за задержки вылета. Самолет задержали на час.

«Мне пришлось много ходить, даже бегать за старшим сыном, который в силу возраста не мог усидеть на месте. Когда мы все-таки взлетели, я часа через полтора почувствовала себя плохо, поняла, что началось кровотечение», — рассказала она.

Врача, который помог ей на борту, женщина назвала ангелом-хранителем. Специалист не только оказала профессиональную помощь, но и помогла доставить старшего сына домой, хотя сама летела с двумя детьми.

Ранее сообщалось, что женщине с пересаженной печенью помогли стать матерью.