Беременная режиссер Франк потеряла ребенка из-за ссоры с соседями

Александра Франк, режиссер документальных фильмов, которая была на третьем месяце беременности, объявила о потере ребенка после происшествия на курорте «Охта Парк» в Ленинградской области. Эту информацию предоставил Телеграм-канал «Mash на Мойке».

Александра Франк, ее муж, шестилетний сын и бабушка решили провести выходные за городом. Однако их отдых был испорчен шумным поведением соседей по коттеджу, которые всю ночь не давали им покоя своими беспорядками.

«Беременная режиссер-документалист Александра Франк потеряла ребенка после конфликта с постояльцами курорта „Охта Парк“ под Питером», — приводится в публикации.

Александра Франк сообщила, что около двух часов ночи одна из соседок проникла в их дом, вела себя агрессивно и вызывающе, обыскивала шкафы и нападала на членов семьи, включая мужа и мать режиссера.

По словам Франк, сотрудники охраны не вмешались в конфликт. Режиссёру пришлось самому выводить нарушительницу.

Утром после случившегося Александра почувствовала ухудшение состояния и обратилась к гинекологу. После ультразвукового исследования выяснилось, что сердцебиение плода прекратилось. В связи с этим женщину госпитализировали и ей предстоит хирургическое вмешательство.

