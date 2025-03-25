Беременная шестым ребенком мать вернула пятерых отобранных во Владивостоке детей

Женщина, ожидающая шестого ребенка, забрала пятерых детей, которых ранее отобрали у нее из-за плохих условий проживания во Владивостоке. Семья переехала в новую квартиру, о чем рассказала РИА Новости детский омбудсмен по Приморью Ольга Романова.

В августе прошлого года органы опеки и попечительства забрали пятерых детей в возрасте от 10 месяцев до 14 лет у женщины, которая не справлялась с их воспитанием и обеспечением. Причиной изъятия детей стало отсутствие у матери достаточного жилого пространства. Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Прокуратура Приморского края сообщила, что в сотрудничестве с уполномоченным по правам ребёнка в регионе, а также с властями края и благотворительным фондом «Владмама», для многодетной матери было найдено временное жилище, в котором планируется провести ремонт. В прокуратуре уточнили, что семье предоставили двухкомнатную квартиру.

«Мама детей забрала, все вместе они въехали в квартиру, предоставленную муниципалитетом и отремонтированную волонтерами», — сказала Романова.

Она подчеркнула, что это временное пристанище, но для семьи будет найдено постоянное место.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мать бросила в подъезде свою годовалую дочь. 20-летняя женщина оставила ребенка в коляске, где ее потом нашли жители одного из многоквартирных домов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности.