В ЯНАО два пешехода пострадали в ДТП с лихачом

Как рассказали журналистам в ГИБДД, инцидент произошел в 17:16 на улице Ленина. Водитель, управляющий Lada Granta, сбил двух пешеходов. В момент столкновения они шли по нерегулируемому переходу. По какой причине мужчина не притормозил согласно правилам неизвестно.

Инспекторы отметили, что пострадали люди 2015 и 1989 годов рождения. Пострадавших доставили в Ноябрьскую ЦГБ. Их состояние и характер травм не уточняются.

Ранее сообщалось, что на трассе М-2 «Крым» в Московской области в ходе ДТП с грузовиком погиб один человек.