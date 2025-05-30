Беременную кемеровчанку уволили из-за странной причины

Жительница Кемерова, работавшая в крупной сети магазинов, столкнулась с нарушением трудового законодательства. Ее уволили, аргументировав это странной причиной. Об этом пишет VSE42.Ru .

Несмотря на предупреждение о беременности при трудоустройстве в феврале 2025 года, на шестом месяце женщину внезапно уволили. Формальной причиной стало заявление руководства о том, что «коллектив не хочет работать с беременной».

Сибирячка заявила, что ей изначально не выдали экземпляр трудового договора, ссылаясь на правила компании. Документ она получила только после угрозы обращения в полицию.

26 апреля потерпевшая предприняла попытку восстановиться на работе, подав заявление о переводе на легкий труд, но ответа не последовало. Сейчас она обратилась в трудовую инспекцию, имея на руках все доказательства — переписки и аудиосообщения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане учителя скрыли от матери причину гибели ее сына.