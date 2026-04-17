Беременную россиянку отчитали в женской консультации из-за трусов

Беременная женщина из Краснодара пришла на прием в женскую консультацию и получила неожиданное замечание, узнала Lenta.ru . Врач, вместо того чтобы обсуждать анализы и самочувствие, отчитал пациентку за нижнее белье. О своей истории женщина рассказала в личном блоге в соцсетях.

По словам блогера с ником frolsashha, сотрудники консультации возмутились моделью ее трусов. Речь шла о бесшовных танга. При этом, как подчеркнула пациентка, у нее действительно есть проблемы со здоровьем: низкий уровень железа, требующий внимания. Но врача это не заинтересовало.

«Ни за анализы, ни за вес, хотя у меня очень низкое железо. Но нет! Мы отчитываем меня за трусы и говорим: "Трусики-то надо менять!"» — процитировала пациентка.

Пост вызвал бурную реакцию. Пользовательницы сети поддержали женщину в комментариях и начали делиться собственными историями. Оказалось, что подобные замечания получали многие.

«Ну неужели кого-то еще отчитали за трусы, я думала, это эксклюзивно для меня было», «Было! Только с формулировкой "если хотите родить живого ребенка — нужно носить другие трусы"», «Всю беременность ходила в стрингах! Остальные трусы просто не переношу на дух», — делятся девушки в комментариях.

Ситуация, попавшая в соцсети, вызвала вопросы к этике врачей и их манере общения с пациентками. Нижнее белье, удобное для беременной женщины, вдруг стало предметом публичной критики на приеме. Медицинское сообщество пока никак не комментирует инцидент, но сотни комментариев под постом Александры говорят о том, что проблема не единична.

