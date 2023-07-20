Беременную женщину с кистой прооперировали врачи в подмосковном Солнечногорске

Тридцатиоднолетняя женщина на 34-й неделе беременности поступила с Солнечногорскую больницу с приступообразными болями в пояснице, тянущими болями внизу живота, тошнотой и рвотой. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что специалисты провели диагностику пациентки, которая выявила новообразование размером 7×5 см между мочевым пузырем и передней стенкой матки.

Заведующая акушерским отделением Людмила Алиманова рассказала, что операция была проведена в два этапа. Сначала врачи удалили кисту яичника, а затем провели кесарево сечение. Благодаря чему на свет появился здоровый доношенный малыш весом почти три с половиной килограмма и ростом пятьдесят три сантиметра. Сейчас женщина и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье постоянно совершенствуются меры поддержки врачей.