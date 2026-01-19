Беременные мужчины и мертвые пациенты: абсурдные цифры выявили в финансировании больниц Казахстана

Фото: [ Неонатальный скрининг новорожденных в Областном Центре материнства и детства г. Раменское/Медиасток.рф ]

Масштабные нарушения в системе финансирования медицинских организаций выявлены в Казахстане в ходе IT-аудита. Проверка информационных систем Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) показала системные сбои в отчетности, включая фиктивные назначения. Как уточняет «Sputnik Казахстан» , в базе указано, как сотни тысяч мужчин прошли проверку на женские заболевания и патологии.

Согласно данным, в документах значится, что 768 827 мужчин прошли скрининг на рак шейки матки, а также маммографию — обследования, предназначенные исключительно для женщин. Аналитики интерпретируют это как массовые приписки для необоснованного получения финансирования медучреждениями.

Помимо этого, аудиторы обнаружили и другие виды нарушений. В их числе — двойное финансирование одних и тех же услуг из средств обязательного и добровольного страхования, оказание медицинских услуг умершим гражданам, а также аномально высокое количество назначений. В отдельных случаях детям выписывалось свыше тысячи наименований медикаментов в день, что физически невозможно для приема.

«Накопленный инвестиционный доход с 2020 года составил 588 млрд тенге ($1,1 млрд), в том числе только за 2025 год 195,9 млрд тенге ($382 млн). Согласно анализу, значительная часть средств аккумулируется в активах Фонда и не направляется на оказание медицинских услуг», — подчеркнул заявил глава Минфина Мади Такиев.

Разницу и странности зафиксировали и в других показателях.

«В этой же клинике другой врач за один месяц принял 4 832 пациента (Астана). 1713 пролеченных случаев за месяц у одного специалиста, в отдельные дни – 300–400 осмотров в сутки», — рассказал чиновник.

Налоговые органы провели анализ финансового положения руководителей медицинских организаций. Согласно результатам, в 2024–2025 годах 1 465 руководителей приобрели более 5 000 объектов недвижимости, а 912 человек стали владельцами 1 416 автомобилей.

В сообщении особо отмечены случаи, когда отдельные руководители частных клиник за два года купили от 52 до 124 объектов недвижимости и от 14 до 24 автомобилей каждый.

На основании этого отчета премьер-министр Олжас Бектенов дал поручение Министерству финансов передать собранные материалы правоохранительным органам, а также перевести Фонд социального медицинского страхования (ФСМС) под управление Минфина. Ведомству поручено также полностью перевести бизнес-процессы системы здравоохранения на цифровые платформы Минфина и прекратить необоснованное финансирование.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник из Пскова стал фигурантом нового уголовного дела о взятке в виде земельного участка.