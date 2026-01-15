Экс-чиновник из Пскова стал фигурантом нового уголовного дела о взятке в виде земельного участка

Бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий, уже осужденный за коррупцию, снова оказался в центре уголовного преследования. Объединенная пресс-служба судов региона сообщила о возбуждении в его отношении очередного дела по статье о получении взятки.

Как установлено следствием, осенью 2023 года, занимая пост начальника Управления городского хозяйства, Грацкий получил в качестве незаконного вознаграждения земельный участок стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Для сокрытия этого факта право собственности на недвижимость по договору уступки прав было оформлено на его мать. Эта взятка была передана за обеспечение беспрепятственного принятия работ по муниципальным контрактам и общее покровительство одной из коммерческих организаций.

Ранее суд уже признал Грацкого виновным в получении серии взяток в период с 2022 по 2023 год на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. В их числе были автомобиль за 5,6 млн рублей, 200 тысяч рублей на массажное кресло и наручные часы стоимостью более 50 тысяч рублей. Несмотря на частичное признание вины и раскаяние, экс-чиновник был приговорен к 10 годам колонии, штрафу в 5,7 млн рублей и запрету на 10 лет занимать государственные должности после освобождения. Изъятое имущество конфисковано в доход государства.

