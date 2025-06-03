Беременные россиянки смогут получить 12 тыс. руб. на медицинские услуги

Беременные россиянки имеют право получить родовой сертификат на 12 тыс. руб., который можно использовать для оплаты медицинских услуг: консультаций врачей, роддомов, педиатрического наблюдения за новорожденным, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

Сертификат представляет собой электронный документ строгой отчетности, оформляемый в рамках нацпроекта «Здоровье».

Данный документ также подтверждает факт рождения ребенка, что позволяет зарегистрировать его в ЗАГСе, оформить гражданство РФ и прописку.

Наличие родового сертификата помогает оформить свидетельство о рождении, СНИЛС, полис ОМС и получить льготы и пособия, отметила Стенякина.

Ранее сообщалось о том, что россиянкам, родившим до 24 лет, увеличат маткапитал.