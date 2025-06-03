Россиянкам, родившим до 24 лет, увеличат маткапитал

Материнский капитал за рождение первого ребенка до достижения женщиной 24 лет могут увеличить на 1 млн руб. С данной инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Соответствующее обращение она направила премьер-министру Михаилу Мишустину.

Реализация данной инициативы, считает депутат, положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране.

В своем письме Лантратова напомнила, что президент РФ Владимир Путин еще в конце прошлого года выступил с инициативой поддерживать раннее рождение первенцев среди российских женщин. Он обратил внимание на то, что сейчас средний возраст рождения первого ребенка у женщин составляет 28-29 лет.

Ранее Голикова оценила идею переноса материнского капитала с первого ребенка на второго.