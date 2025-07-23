Беременным жительницам столичного региона напомнили о возможности получения единого пособия

В отделении СФР по Москве и Московской области напомнили беременным жительницам о возможности получения единого пособия. Сейчас такую меру поддержки в регионе получают 5 тыс. женщин.

Размер пособия составляет от 50% до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. В Подмосковье прожиточный минимум в этому году равен 21 039 руб.

Получить пособие могут жительницы с российским гражданством, которые встали на учет в медучреждениях в первые 12 недель беременности. Подробности об условиях получения соцподдержки можно узнать в отделении СФР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что перинатальные центры области получат новое оборудование в 2025 году.