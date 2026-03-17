Береза в атаке: аллерголог раскрыла, как навсегда избавиться от реакции на пыльцу

С первым весенним теплом в Подмосковье просыпается не только природа, но и сезонная аллергия. Тысячи жителей региона начинают мучиться от заложенности носа, слезотечения и кашля, ошибочно принимая эти симптомы за простуду. Корреспондент REGIONS разобрался, как отличить поллиноз от ОРВИ, можно ли навсегда избавиться от реакции на пыльцу и почему врачи все чаще предлагают лечить аллергию собственными клетками пациента.

Для людей, склонных к аллергии, приход весны ассоциируется не с романтикой, а с началом борьбы за выживание. Как только тает снег, воздух наполняется первыми раздражителями. Аллерголог-иммунолог Надежда Логина, создательница метода аутолимфоцитотерапии, отмечает, что жители столичного региона могут почувствовать недомогание уже в конце зимы. Причиной становится цветение орешника на юге страны: потоки воздуха переносят его пыльцу на сотни километров, доставляя в Подмосковье задолго до местного потепления.

Специалист характеризует поллиноз, или сенную лихорадку, как патологическую реакцию организма на пыльцу растений, чаще всего тех, что опыляются ветром. Пик проблем наступает в апреле и мае с началом цветения березы. Несмотря на свою внешнюю неприметность, этот аллерген считается одним из самых агрессивных. Благодаря повсеместному распространению берез и летучести их пыльцы, спрятаться от раздражителя практически невозможно.

Симптоматика поллиноза часто маскируется под ОРВИ: насморк с прозрачными выделениями и зуд в глазах могут сбить с толку. В сложных случаях к ним добавляются кашель и одышка, сигнализирующие о сезонной бронхиальной астме. Однако Надежда Логина указывает на ключевое отличие: вирусные инфекции всегда сопровождаются интоксикацией — слабостью, ломотой и температурой, тогда как при аллергическом воспалении такие признаки отсутствуют.

Еще одним важным индикатором является цикличность. Если «простуда» накрывает вас строго в одно и то же время года, это явный сигнал сменить противовирусные средства на консультацию профильного специалиста.

Бытовая стратегия защиты

Снизить нагрузку на организм можно с помощью простых бытовых привычек. Врач рекомендует аллергикам:

Регулярную влажную уборку , которая минимизирует скопление аллергенов в квартире.

Использование аксессуаров : солнцезащитные очки и головные уборы защищают глаза, волосы и ресницы от оседания пыльцы.

Гигиену после улицы: без этих мер пыльца с волос попадает на подушку, и человек продолжает вдыхать раздражитель даже во время сна.

Безусловно, медикаментозная поддержка в виде спреев и таблеток необходима, но подбирать ее должен только врач, чтобы избежать побочных эффектов.

Главный повод для оптимизма — возможность не просто маскировать симптомы, а полностью излечиться. Классическим подходом считается иммунотерапия (АСИТ), при которой пациенту вводят малые дозы аллергена для привыкания.

Однако существует и альтернативный российский метод — аутолимфоцитотерапия. Суть его заключается в использовании собственных клеток пациента. Из венозной крови выделяют лимфоциты, которые затем вводят подкожно. По словам Надежды Логиной, такая процедура помогает «перенастроить» иммунитет. Поскольку в качестве лекарства выступает родной биоматериал, риск отторжения или побочных аллергических реакций исключен.

Такой подход дает жителям цветущих регионов реальный шанс отказаться от постоянного приема лекарств. Главное — не затягивать с визитом к врачу, чтобы весна снова стала временем радости, а не бесконечного насморка.

