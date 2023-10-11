Берите пример с Феофана Милостивого: совет ясновидящей на 12 октября

Православные христиане 12 октября вспоминают святого Феофана Милостивого. В народе этот день называется Феофан осенний, потому что именно с него начинается затяжная пора дождей.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести этот день и что делать 12 октября строжайше запрещено.

«Святой Феофан Милостивый был известен своим милосердием. Он учил нас, что истинное благодарение перед Богом — это не только молитва, но и действия. Мы можем взять пример с него и проявить милосердие к тем, кто нуждается в помощи», — заявила Мишина.

В этот день наши предки никогда не рассказывали другим о своих планах. Считалось, что иначе они не осуществятся, продолжила ясновидящая. Обижаться всерьез 12 октября нельзя — это может привести к длительной болезни. Постарайтесь избегать конфликтов и споров — святой Феофан учил нас миролюбию и дружелюбному соседству, посоветовала экстрасенс.

Она добавила, что на Феофана Милостивого обязательно подают милостыню.

«Можно пожертвовать деньги и продукты тем, кто в беде. Важно помнить, что даже самые маленькие добрые поступки могут сделать большое доброе дело. Проведите время с семьей, соберитесь за одним столом, уделите время друг другу, которого так часто не хватает», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина подготовила деловой таро-прогноз.