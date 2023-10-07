Время обнаружить суперсилы: деловой таро-прогноз на первую неделю октября

Неделя с 9 по 15 октября принесет всем карьеристам успех. Хозяйкой этих семи дней станет карта Восьмерка пентаклей, которая говорит, что любой успех невозможен без отличного самочувствия.

Специально для интернет-издания «Подмосковье сегодня» известная ясновидящая Инна Мишина подготовила деловой таро-прогноз на вторую неделю октября.

«Восьмерка пентаклей напоминает нам, насколько важно заботиться о своем физическом и душевном благополучии. Карта просит нас не забывать о регулярных тренировках, правильном питании и духовном равновесии», — рассказала Мишина.

Тем, кто идет к новым карьерным вершинам, эта карта сулит успех, продолжила ясновидящая.

«В области карьеры она символизирует успех и финансовое благополучие. Вас ждут возможности для профессионального роста и увеличения доходов», — пояснила собеседница издания.

По ее словам, вторая неделя месяца — это лучшее время для саморазвития и обучения.

«Вложитесь в новые навыки и узнайте, как улучшить свои рабочие процессы. Не отказывайтесь от получения новых знаний — в будущем это станет вашей суперсилой в работе», — заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Мишина рассказала, что положить в кошелек для привлечения богатства.