Берут информацию из соцсетей: мошенники обкрадывают россиян, подделывая голоса их родных

Банк России предупредил о новой схеме мошенничества: злоумышленники выходят на контакт с родными и знакомыми жертвы, подделывая его голос с помощью специальных программ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Человек на другом конце провода уверен, что ему позвонил конкретный родственник или друг, а потому переводит денежные средства на указанный номер карты.

Как пояснил адвокат Владимир Постанюк, для реализации мошеннических схем преступники анализируют информацию о гражданине в социальных сетях.

«Наивные люди часто сами публикуют о себе очень подробные сведения — указывают родственников, семейное положение, геолокацию фотографий, публикуют видеокадры. Мошенники собирают эту информацию и используют ее в своих целях. Если быть внимательным и действовать грамотно, то у злоумышленников не будет ни единого шанса добиться своей цели и похитить чужие деньги», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но для этого, уточнил он, надо соблюдать элементарные принципы осторожности. Лучше не размещать подробную информацию о себе в соцсетях, либо закрыть страницу и сделать ее доступной исключительно для друзей.

«Ни в коем случае нельзя доверять подозрительным телефонным звонкам. Если кто-то голосом родственника или друга просить в долг дать денег, скажите, что сейчас заняты и перезвоните. Повесив трубку, наберите номер якобы звонившего и поинтересуйтесь, говорил ли он с вами», — подчеркнул собеседник.

Аналогичное правило поведения действует и в социальной сети — нужно перезвонить по мобильному телефону.

«Если вы поняли, что вами интересуются мошенники, не удаляйте звонки и переписку, а обратитесь с заявлением в правоохранительные органы и потребуйте принять меры по установлению личности и розыску звонившего или писавшего вам в социальных сетях мошенника», — подытожил юрист.

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