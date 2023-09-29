«Бес пожирает своего хозяина»: ясновидящая рассказала, как блогеры становятся успешными

Люди, которые заводят свой блог в интернете, рассчитывают на то, что их статьи будут пользоваться популярностью и монетизация позволит оставить надоевшую работу и наконец-то заняться любимым делом. Но почему у одних блогеров практически нет посетителей, а популярность других выходит далеко за пределы блогерских площадок?

На этот вопрос корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» ответила известная ясновидящая Инесса Алиева. По ее словам, иногда талант тут совершенно не причем — известные блогеры обращаются к колдунам за помощью.

«Некоторые просят магов-чернокнижников помочь им заключить сделку с дьяволом, чтобы бизнес хорошо пошел. Кому-то навечно, кому-то на определенный срок. Судьба человека действительно меняется. Он начинает процветать в финансовом плане», — отметила Алиева.

Бес появляется и начинает помогать такому человеку, продолжила экстрасенс. Именно он начинает привлекать все новых и новых подписчиков.

Но что будет с человеком, которому надоела сфера деятельности, в которой ему помогает бес? Вот тут, утверждает собеседница издания, и наступает самое страшное.

«Как человек уже без бесов не может, так и бесы без него. Он становится единым целым с этим подселенцем. Если человек не дает ему кормушку, никак его не подпитывает, то бес нажинает пожирать своего хозяина», — предостерегла ясновидящая.

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