«Остаются с человеком»: ясновидящая рассказала, куда попадают животные после смерти

Для владельцев домашних животных смерть любимого питомца становится настоящим горем. Ведь это не просто пушистик, а друг и родная душа. Потерять того, кто любил безоговорочно, без условий и претензий, оказывается невыносимо.

Многие рассказывают, что чувствуют присутствие четвероногого друга даже после его ухода. И это действительно так. По мнению эзотериков, они остаются с нами.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», куда отправляются животные после смерти.

«Часто мы слышим от наших знакомых, когда уходят их питомцы, фразу «ушел на радугу». У животных своя душа, но не такая, как у человека. У наших питомцев все построено только на любви. После смерти они уходят в свой параллельный мир», — заявила Алиева.

Ясновидящая пояснила, что после того, как животное умирает, его душа «разделяется».

«Продолжая жить в параллельном мире, другая часть души любимого друга воссоединяется с хозяином. Не зря человек чувствует присутствие своего питомца. Душа животного приходит в человеческую и находится всегда вместе с ней», —подчеркнула собеседница издания.

Если связь с животным была очень сильна и человек безутешен, то иногда душа животного может прийти к хозяину снова в обличии нового питомца, добавила Алиева.

Ранее известная ясновидящая рассказала, какое наказание будет ждать человека, совершившего переклад.