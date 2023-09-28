«Остаются с человеком»: ясновидящая рассказала, куда попадают животные после смерти
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Для владельцев домашних животных смерть любимого питомца становится настоящим горем. Ведь это не просто пушистик, а друг и родная душа. Потерять того, кто любил безоговорочно, без условий и претензий, оказывается невыносимо.
Многие рассказывают, что чувствуют присутствие четвероногого друга даже после его ухода. И это действительно так. По мнению эзотериков, они остаются с нами.
Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», куда отправляются животные после смерти.
«Часто мы слышим от наших знакомых, когда уходят их питомцы, фразу «ушел на радугу». У животных своя душа, но не такая, как у человека. У наших питомцев все построено только на любви. После смерти они уходят в свой параллельный мир», — заявила Алиева.
Ясновидящая пояснила, что после того, как животное умирает, его душа «разделяется».
«Продолжая жить в параллельном мире, другая часть души любимого друга воссоединяется с хозяином. Не зря человек чувствует присутствие своего питомца. Душа животного приходит в человеческую и находится всегда вместе с ней», —подчеркнула собеседница издания.
Если связь с животным была очень сильна и человек безутешен, то иногда душа животного может прийти к хозяину снова в обличии нового питомца, добавила Алиева.
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