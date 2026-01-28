Бешенство или травма: что на самом деле случилось с лисой на железной дороге в Кубинке

Появление прихрамывающей лисы на улице в подмосковной Кубинке вызвало тревогу у местных жителей. Инцидент произошел на фоне недавно объявленного в округе карантина по бешенству после обнаружения мертвого зараженного хищника. Об этом сообщает портал REGIONS.

Кадры с животным, пытавшимся пересечь железнодорожные пути, быстро разошлись по местным чатам. Среди жителей возникли споры: одни предположили, что лиса ранена, другие — что она больна бешенством. Зоолог Геннадий Злобин, проанализировав видео, склонился к версии о травме задней лапы, а не о заболевании. Тем не менее, он призвал не приближаться к дикому зверю и обратиться в соответствующие службы.

Власти уже пообещали направить официальный запрос в ветеринарную службу и другие компетентные органы для обследования территории и оказания помощи животному. Жителям округа рекомендовано сообщать о любых встречах с дикими животными специалистам и ни в коем случае не контактировать с ними самостоятельно, особенно в свете недавнего подтвержденного случая бешенства.

Ранее в Минэкологии МО напомнили о бруцеллезе и бешенстве, передаваемых лисами.