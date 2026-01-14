Не только бешенство: заблудившаяся в Подольске лиса может быть опасной для психики

В центре внимания жителей Подольска оказалась неожиданная гостья — рыжая лиса, которая вечером 13 января разгуливала по двору многоэтажного дома на улице Большой Ивановской, пишет REGIONS . Вместо лесной чащи зверь выбрал расчищенные от снега асфальтовые дорожки. Кадры, быстро разлетевшиеся по местным пабликам и телеграм-каналам, запечатлели хищницу, которая, хотя и держала дистанцию, явно не испытывала панического страха перед человеком. Однако в Министерстве экологии и природопользования Московской области напомнили, чем на самом деле может закончиться милая встреча.

Этот случай, как отмечают местные жители, не единичный. В период новогодних праздников похожую картину наблюдали в Бородино. Для некоторых милые животные могут показаться безобидными. Известны случаи, когда люди подкармливали рыжих лесных красавиц. Однако участившиеся визиты диких животных в городскую среду заставляют специалистов бить тревогу.

Министерстве напомнили: для здоровой лисы такое поведение нетипично. Выход к людям обычно сигнализирует о серьезной проблеме — либо животное находится в состоянии крайнего истощения и ищет пропитание, либо оно заражено бешенством. Именно эта смертельно опасная болезнь, поражающая нервную систему, стирает у зверей инстинктивный страх перед человеком.

Распознать угрозу можно по внешним признакам. О бешенстве могут свидетельствовать обильное слюноотделение, выпавший язык, шаткая и неуверенная походка, мутный взгляд или косоглазие. Однако полагаться только на визуальную оценку крайне рискованно.

Даже внешне спокойная лиса может быть переносчиком целого ряда заболеваний, включая лептоспироз, стригущий лишай или бруцеллез. Большинство из инфекций жестко ударяют по нервной системе. Даже если человек столкнется с исключительно паразитарной болезнью, эхинококкозом (альвеококкозом), то личинки все равно могут образовывать кисты в головном мозге. Итог при осложнении может быть печальным для психики и физического состояния.

Специалисты в области экологии и ветеринарии настаивают на полном исключении любых контактов с дикими животными в городской черте. Встреча с хищником требует строгого соблюдения определенного алгоритма действий:

Исключение взаимодействия: запрещено кормить зверя, пытаться погладить его или приближаться для фото- и видеосъемки.

Соблюдение дистанции: при обнаружении лисы необходимо медленно отступать, не оборачиваясь спиной к животному.

Избегание зрительного контакта: нельзя смотреть зверю прямо в глаза, так как это провоцирует агрессию.

Поиск укрытия: при явных признаках угрозы (рычание, прижатые уши, сокращение дистанции со стороны зверя) следует немедленно зайти в ближайшее помещение или автомобиль.

Самооборона при нападении: в случае атаки необходимо использовать подручные средства (сумку, рюкзак, верхнюю одежду) в качестве щита, защищая наиболее уязвимые части тела: лицо, шею и конечности.

Алгоритм действий при укусе или попадании слюны на кожу:

Промывание раны: немедленная обработка места повреждения проточной водой с хозяйственным мылом в течение 15 минут.

Медицинская помощь: безотлагательное обращение в травматологический пункт.

Специфическая профилактика: прохождение курса антирабической вакцинации для предотвращения развития бешенства.

