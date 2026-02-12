Бешенство начало захватывать регионы: Алтайский край первым ушел на карантин

Алтайский край столкнулся с резким обострением эпизоотической ситуации. По итогам 2025 года в регионе зафиксировано 24 очага бешенства. География поражения охватила шестнадцать районов. Для сравнения: годом ранее таких точек было почти вдвое меньше — всего тринадцать. Под удар попали не только дикие животные, но и домашний скот, а также питомцы, содержащиеся в непосредственной близости от человека, пишет РГ.

Ветеринарная служба края констатирует: вирус подтвержден у крупного рогатого скота, собак, кошек, лис, корсаков и барсуков. Однако основными переносчиками и жертвами инфекции стали именно домашние плотоядные. Семь из десяти зарегистрированных случаев приходятся на кошек и собак. Оставшиеся тридцать процентов — доля дикой фауны.

Оборотная сторона статистики — люди. В прошлом году жертвами агрессивных или больных животных стали 3381 житель края. Критерий учета жесткий: не только укусы и царапины, но и ослюнение поврежденной кожи, поскольку слюна инфицированного зверя несет прямую угрозу заражения.

Наиболее резонансный эпизод развернулся на стыке 2025 и 2026 годов в Шелаболихинском районе. Здесь рыжие хищники атаковали людей. Оборонялись подручными средствами: в ход шли вилы, штакетины, грубая физическая сила. Жители ждали официальных мер, однако карантин объявлен не был. Причина формальна: ни одно из нападавших животных не удалось отловить живым. Без трупа зверя лабораторное подтверждение диагноза невозможно, а без подтверждения — карантинные мероприятия не легитимны.

Напуганные сельчане инициировали сход в селе Кучук. Люди требовали вакцинации поголовья и создания вокруг домов так называемой стерильной зоны. Парадокс ситуации в том, что карантин тем временем исправно вводится в других точках карты. Только с начала 2026 года ограничительный режим объявлен в девяти населенных пунктах, включая такие крупные, как Камень-на-Оби, Горняк и даже город-курорт Белокуриха.

