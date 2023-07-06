«Бесовщина и сатанизм»: россиян возмутило жестокое задержание православного прихожанина на Украине

По данным СМИ, инцидент произошел, когда комиссия Минкульта Украины опечатывала корпусы. В момент задержания, в процессе которого сотрудники правоохранительных органов волокли прихожанина по земле, тот читал молитву.

Как отмечают журналисты, проблемы вокруг лавры особенно обострились сегодня утром. Власти Украины захватывают обитель, где до сих пор находятся монахи каноничной православной церкви.

Напомним, что противостояние между раскольниками и православными на Украине началось еще в конце марта. Тогда новая церковь решила забрать под свое влияние весь комплекс Киево-Печерской лавры, а митрополита Павла арестовали по обвинению СБУ.

В настоящий момент украинские раскольники разорвали все отношения с Московским патриархатом.

«Бесовщина и сатанизм сейчас на Украине»; «Остались без рода, без племени, теперь еще и без Бога»; «Они сами себе такую власть выбирали, все своими руками! До этого Украину довели ее граждане. Если хотят изменений, то надо что-то делать», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что подростки расписали бранью православный крест и выкинули его.