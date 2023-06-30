«Их Бог покарает»: подростки расписали бранью православный крест и выкинули его

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина осудила подростков, которые украли кладбищенский крест, чтобы написать на нем нецензурные слова.

По словам Мизулиной, неизвестные ребята стащили крест, написали на нем несколько матерных слов, записали все это на видео и выкинули элемент надгробия. МВД уже занимается ситуацией.

«Их Бог покарает»; «Бессовестные, потревожили покойников и осквернили могилы. Надо разбираться с их родителями и сводить ребят в церковь, чтобы они поняли, как вести себя с умершими»; «Они испортили личное дело и карму. Такой грех долго замаливать придется», — прокомментировали инцидент россияне.

Фото: [ Социальные сети ] Фото: [ Социальные сети ]

По мнению директора Лиги, инцидент доказывает, что властям РФ необходимо вернуться к вопросу о досуге молодежи, чтобы дети и подростки были заняты в лагерях, кружках или интересных секциях.

Ранее россияне призвали западных журналистов перестать «хайпиться» на гибели экипажа «Титана».