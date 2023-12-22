Беспилотник повредил машины МЧС и ранил пожарных в Донецке

В Донецке украинский беспилотник повредил пожарные автомобили. Об этом сообщает МЧС России .

По данным ведомства, в Кировском районе загорелась постройка, на вызов прибыли сотрудники МЧС. Во время тушения пожара спасателей обстрелял украинский беспилотник. В итоге от атаки пострадали пять сотрудников ведомства. Также оказались повреждены три пожарных автомобиля.

Сообщается, что пострадавших огнеборцев доставили в медицинское учреждение. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Днем ранее аналогичную атаку провели на машину скорой помощи двигавшуюся на вызов. Беспилотник скинул на крышу автомобиля взрывоопасный предмет.