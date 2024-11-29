Беспилотник сбросил краску с дрона на территорию посольства России в Стокгольме

Беспилотник пролетел над российским посольством в Стокгольме в ночь на пятницу, 29 ноября, сбросив краску на территорию дипмиссии, как сообщили в полиции столицы Швеции, передает ТАСС.

Стокгольмская полиция пыталась обнаружить беспилотный летательный аппарат с помощью вертолета, однако усилия не увенчались успехом.

Представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон сообщил, что данный инцидент квалифицирован как акт вандализма. На текущий момент подозреваемых не установлено.

Посольство России в Швеции требует проведения всестороннего и беспристрастного расследования всех происшествий, направленных против российской дипломатической миссии, а также поиска и привлечения к ответственности виновных лиц.

Ранее сообщалось, что подростки закидали бутылками и изрисовали краской шведское посольство в Москве.