Беспилотник ВСУ рухнул на территорию хутора в приграничном регионе

По данным главы местной администрации Анатолия Абрамова, инцидент произошел в поле, обошлось без разрушений и пострадавших. На месте работали экстренные службы. Власти призвали жителей не приближаться к обломкам БПЛА, не фотографировать их и не тянуть со звонком в 112.

Ростовские обозреватели отметили, что инцидент произошел после ночной атаки дронов на регион. С 23:40 до 5:31 ПВО отразила более десятка БПЛА над Таганрогом, Новошахтинском и другими районами. Врио губернатора Юрий Слюсарь подтвердил повреждения домов и пожар, но отметил, что жертв удалось избежать.

Местные жители активно обсуждали происходящее в соцсетях, сообщая о звуках взрывов.

Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ люди погибли по дороге к автобусной остановке.