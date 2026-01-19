Бесплатная почка для всех: Минздрав совершил неожиданный жест в новом году

С 2026 года операция по трансплантации почки включена в базовую программу государственных гарантий и предоставляется гражданам России бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, академик РАН Сергей Готье.

По словам эксперта, данное изменение позволит регионам, где практикуются такие операции, не ограничивать количество трансплантаций для нуждающихся пациентов по финансовым соображениям, как это могло происходить ранее.

Также с 1 января 2026 года в программу ОМС было включено неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Эта высокоточная диагностика будет доступна бесплатно для беременных женщин, у которых по результатам стандартного скрининга первого триместра выявлен средний или высокий риск хромосомных аномалий у плода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.