Бесплатно и быстро, но с подвохом: кому нельзя банкротиться через МФЦ

Бесплатная процедура банкротства через МФЦ стала настоящим спасением для тех, у кого нет денег и имущества, — она занимает всего шесть месяцев и позволяет не платить по долгам. Однако у этой простой схемы есть подводные камни, и работающим гражданам с любой собственностью она скорее противопоказана. Специалист по банкротству физических лиц Наталия Потапова в беседе с RuNews24.ru объяснила, почему в некоторых случаях лучше все же обратиться в суд за деньги.

Как отметила Потапова, упрощенная процедура банкротства через МФЦ становится массовым инструментом благодаря своей доступности, простоте и бесплатным условиям. Государство полностью покрывает расходы, что делает процедуру доступной для граждан без средств к существованию, в отличие от судебного банкротства. Для подачи заявления требуется минимальный пакет документов: само заявление, список кредиторов и копия паспорта. Процедура длится ровно шесть месяцев, что значительно быстрее судебного варианта, который может затянуться на годы.

Эксперт также пояснила, что с момента включения сведений о должнике в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве прекращается начисление штрафов, пеней и процентов по долгам, приостанавливаются исполнительные производства, а коллекторы и приставы больше не тревожат. С ноября 2023 года процедура стала доступна для пенсионеров и получателей ежемесячного пособия на ребенка при условии, что это их единственный доход, исполнительное производство длится более года, а имущества для взыскания нет. Также внесудебное банкротство доступно гражданам, в отношении которых исполнительное производство длится свыше семи лет, и участникам специальной военной операции.

Среди главных опасностей эксперт называет списание только заявленных долгов: если должник забыл включить какого-то кредитора в список или указал недостоверную сумму, этот долг не будет списан. Кроме того, в упрощенной процедуре отсутствует защита финансового управляющего, который в судебном банкротстве проверяет законность требований кредиторов, может оспорить начисленные пени и защищает интересы должника. Кредиторы, в свою очередь, могут оспорить процедуру и перевести ее в судебный формат, если обнаружат имущество, доход или другие нарушения условий.

По словам специалиста, процедура доступна только при задолженности от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Если долг больше миллиона, придется обращаться в суд. Также действуют строгие требования к условиям: должник должен иметь закрытое исполнительное производство по причине отсутствия имущества, не иметь доходов и собственности для погашения долгов. «На практике приставы редко закрывают производства по этому основанию, что делает процедуру недоступной для многих граждан», — подчеркивает Потапова.

Эксперт резюмирует: упрощенное банкротство не рекомендуется для работающих граждан, имеющих имущество (даже минимальное), а также для тех, чья задолженность превышает 1 миллион рублей. В таких случаях лучше выбирать судебное банкротство, несмотря на его стоимость и длительность, так как оно дает больше гарантий списания всех долгов и возможности реструктуризации.

«Перед принятием решения о банкротстве через МФЦ рекомендуется тщательно оценить свои обстоятельства и проконсультироваться с юристом, чтобы минимизировать риски», - заключила эксперт.

