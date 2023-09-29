Бесплатные посылки активно отправляются в зону СВО из Москвы и Подмосковья

Почта России в период с мая по сентябрь 2023 года обработала более 80 тысяч бесплатных посылок для бойцов специальной военной операции, из которых 21 920 пришлись на Москву и Подмосковье.

Подобные отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения. При этом передавать отправление оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 килограммов.

Посылки в зону СВО направляются в логистический центр Почты в Москве, где передаются представителям Министерства обороны РФ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.