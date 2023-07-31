Бесплатные шаттлы организуют для желающих посетить гастрономический фестиваль в Истре

Автобусы компании «Мострансавто» бесплатно перевезут гостей и участников гастрономического фестиваля, который состоится в деревне Дубровское городского округа Истра.

Ожидается, что компания выделит автобусы малого класса для комфортного и быстрого проезда. Курировать автобусы будут от ж/д станции Новоиерусалимская и ж/д станции Истра до площадки фестиваля и обратно.

Уже в предстоящие выходные более трехсот пятидесяти фермеров и ремесленников из различных регионов России представят на фестивале свою продукцию, а гости помимо съедобной продукции смогут приобрести различные сувениры и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что крайне важно разговаривать с молодежью на одном языке.