Бесплатный образовательный интенсив для предпринимателей стартует в Подмосковье в сентябре

В Подмосковье в начале сентября стартует новая образовательная программа для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые применяют специальный налоговый режим на профессиональный доход.

Программа обучения представляет из себя интенсив для создания, развития и масштабирования бизнеса. Слушатели курса в том числе узнают о юридических аспектах самозанятости и разберут процесс взаимодействия с клиентами. Спикерами выступят опытные бизнесмены и эксперты, в том числе представители АО «Деловая среда».

Обучение организовано подмосковным центром «Мой бизнес». После интенсива участники получат соответствующий сертификат, доступ к записям онлайн-лекций, материалы от спикеров и чек-листы. Количество мест на курсы ограничено. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на обучение можно на платформе «Деловая среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, работающего в жилых домах.

*Возрастное ограничение 14+