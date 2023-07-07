Бесплатный онлайн-тренинг для предпринимателей стартует в Подмосковье в июле

Бесплатная обучающая программа для бизнесменов «Школа предпринимательства» стартует в конце июля в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

В рамках курса предприниматели узнают, как оптимизировать деятельность, разработают план дальнейшего развития предприятия, а также изучат инструменты для анализа и выявления отклонений в используемых методах ведения бизнеса.

В программу включен анализ соцсетей, финансовое и стратегическое планирование, управление продажами, персоналом и предприятием.

В Мининвесте Подмосковья подчеркнули, что прохождение обучения является обязательным для молодых предпринимателей, в том числе социальных, при получении гранта. Регистрация на тренинг доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал на необходимость привлечения инвесторов в экономику региона.

*Возрастное ограничение 16+