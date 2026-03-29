Бесплатный проезд для будущих мам: мурманские власти запустили необычную акцию

В Мурманской области начала работать новая мера поддержки будущих мам: женщины могут бесплатно добраться на такси до медицинских учреждений. Услуга уже помогла тысячам жительниц региона — по данным региональных властей, сервисом воспользовались более 2,3 тысячи беременных.

Машину можно вызвать для поездки на консультацию, обследование или к врачу. Параллельно в области развивают и другие направления помощи семьям с детьми. В вузах оборудуют специальные комнаты, где студентки могут находиться с малышом во время учебы.

Для женщин, которые находятся в декрете, предлагают программы переобучения и содействие в открытии собственного дела. Особое внимание уделяют семьям участников специальной военной операции: им помогают с трудоустройством и решением бытовых вопросов.

Пожилые жители региона могут участвовать в программе «Северное долголетие» — для них организованы спортивные и образовательные занятия. Кроме того, многие социальные услуги теперь оформляют дистанционно через портал «Госуслуги», что сокращает количество документов и упрощает получение поддержки.

