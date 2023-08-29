Бесплатный спецкурс по ораторскому мастерству проведут для самозанятых из Подмосковья

Самозанятые граждане, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность на территории Подмосковья, могут пройти бесплатный спецкурс «Ораторское искусство». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Обучение начнется в конце сентября. Занятия пройдут в офлайн-формате при поддержке подмосковного центра «Мой бизнес». Преподавателем курса станет режиссер и руководитель собственной продюсерской мастерской Лина Арифулина. Слушатели овладеют навыками публичного выступления, а также научатся вовлекать аудиторию и создавать сценарии.

Количество мест на спецкурс ограничено. Записаться на него и узнать более подробную информацию можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что у подмосковного бизнеса есть желание выходить на международный рынок.

*Возрастное ограничение 18+