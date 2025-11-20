«Бесплатный торт без повода»: раскрыта схема россиян получения подарков от заведений

В России появилась новая тенденция среди посетителей кафе и ресторанов — организация фейковых дней рождения для получения бесплатных подарков от заведений, выяснил телеграм-канал «SHOT Проверка».

По информации источника, компании людей приходят в заведения общественного питания и объявляют, что у одного из гостей праздник.

Чаще всего именинники получают бесплатный десерт, который многие заведения дарят в качестве знака внимания и поддержания доброй традиции.

Как отмечает телеграм-канал, некоторые посетители научились использовать эту практику в своих интересах, искусственно создавая поводы для празднования.

По словам экспертов, рестораны обычно не остаются в минусе, если дарят десерты, потому что они используют эту тактику как стратегическую инвестицию, которая окупается в долгосрочной перспективе.

Себестоимость десерта для ресторана обычно очень низка. Если ресторан готовит десерты самостоятельно, стоимость ингредиентов (мука, сахар, яйца, шоколад) составляет лишь небольшую часть от цены в меню. Например, десерт, который продается за 400 руб., может обойтись ресторану всего в 80-120 руб.

Рестораны рассматривают бесплатные десерты не как убыток, а как инвестицию в будущие продажи и лояльность клиентов. При грамотном использовании эта тактика не просто окупается, а приносит значительную прибыль.

