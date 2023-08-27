Беспорядок, испорченные или старые вещи: как квартира человека выдает его проблемы с самооценкой

Узнать многое о человеке можно по вещам, которыми он себя окружает в доме. Причем некоторые особенности обустройства квартиры могут выдать и его самооценку. Точнее указать на серьезные проблемы с ней.

Например, беспорядок в доме говорит о низкой самооценке. Гармоничная личность стремиться к уюту и комфорту, которое невозможно достичь в неубранном помещении. Поэтому такой человек быстро наведет порядок в квартире, а те, у кого заниженная самооценка, даже не заметят бардак.

«Также скопление старых вещей выдает низкую самооценку их владельца. Речь идет не об антикварных или ретро вещах, а о складе поношенных и никому уже не нужной обуви, морально устаревшей и изношенной одежде. Такие люди не уверены в себе и боятся тратить на себя деньги», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Кроме того, поломанные и ненужные вещи свидетельствуют о проблемах с самооценкой у хозяина дома. Треснувшая чашка, тарелка с отколотым краем, пыльный старый телевизор и швейная машина тяготят и влияют на восприятие жизни и самих себя. Поэтому важно все сломанной и не работающие в квартире либо починить, либо выкинуть.

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