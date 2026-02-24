«Бесшумная смерть»: эпичное видео ночной охоты совы в Химках взорвало сеть

Жители Химок переживают нашествие необычной гостьи, сообщает REGIONS . На этот раз речь не о коммунальных проблемах или стройках, а о настоящей хищнице с крыльями, которая стала героиней эпичного видео.

Сову заметили во дворе дома № 8 на улице Дружбы, и видео с пернатой быстро разлетелось по социальным сетям. Как выяснилось, птица не ограничилась одним адресом — ее видели у дома № 14 на той же улице, а также на Юбилейном проспекте, 82. Настоящая охота пернатой заворожила зрителей.

Очевидцы рассказывают: в темноте сова ведет себя как заправский охотник. Выслеживает добычу, пикирует и, судя по всему, успешно справляется с задачей. Основная цель — крысы, которых в городской черте, как известно, предостаточно. Тем временем химчане теперь гадают: можно ли подкармливать необычную соседку.

Начальник научного отдела национального парка «Лосиный Остров» Карина Фоменко в беседе с REGIONS объяснила: ничего сверхъестественного не происходит.

«Совы встречаются в городах, они населяют территории городских парков, ну и, конечно же, их можно встретить и в отдалении от Москвы, в лесных массивах. Это ночные птицы, и большую часть времени они проявляют активность ночью», — отметила она.

Заметить сову в городе действительно непросто. Основная активность приходится на темное время суток, а летают эти хищники практически бесшумно. Пернатые маскируются настолько виртуозно, что человек может пройти в метре от сидящей на ветке совы и не заметить ее.

По словам Фоменко, рацион у совы вполне конкретный — никаких семечек и хлеба, так как пернатые все-таки хищники. Кормить сов семечками, как дворовых воробьев или голубей, бессмысленно. На такой рацион они не поведутся. Да и не нужно: городская среда предлагает хищнице вполне достаточно пропитания в виде хвостатых вредителей.

Специалист предупреждает: если птица выглядит здоровой и активной, вмешиваться не стоит. Она сама знает, что делает. Другое дело, если сова явно травмирована или ослаблена.

«Если все-таки человек заметил птицу, у которой есть сложности, возможно, есть какие-то травмы, то нужно передать эту птицу специалистам. Они смогут о ней позаботиться. Так как выкармливать, например, сов тем же самым мясом, которое куплено в магазине, может быть проблематично, это может нанести вред здоровью птицы», — заключила эксперт.

Кроме того, многие виды сов находятся под охраной и занесены в Красную книгу. Так что нежданная гостья может оказаться не просто диким хищником, а настоящей редкой ценностью.

В этом году, как отмечают эксперты, грызунов особенно много, поэтому совы все чаще выходят на охоту прямо в городскую черту. Для жителей Химок это, возможно, лучший способ борьбы с крысами без всякой химии и ловушек. Главное — не мешать природе делать свое дело.

Ранее сообщалось, что замерзающий снегирь привел учителя из Подмосковья к неожиданному открытию.