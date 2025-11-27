Бессилие участкового и спасение от психиатра: соседка держала в страхе целый подъезд

В одном из многоквартирных домов Нового Уренгоя разрешилась затяжная конфликтная ситуация, которая долгое время отравляла жизнь жильцам. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Поводом для очередного обращения в правоохранительные органы стал акт вандализма — входная дверь одной из квартир была облита белой краской. Хозяйка жилья не сомневалась, что это работа их общей соседки, женщина, состоящей на учете в психоневрологическом диспансере и уже не первый месяц терроризирующей подъезд.

Как выяснилось, инцидент с дверью стал лишь одним из эпизодов в череде регулярных происшествий. По словам других жильцов, их необычная соседка ранее уже неоднократно устраивала локальные блэкауты, вмешиваясь в электрические проводы, а также разбивала стекла в окнах квартиры, расположенной этажом ниже.

После того как управляющая компания ограничила доступ к электрическим щиткам, установив на них замки, деструктивная активность женщины сместилась в сторону порчи другого имущества. Однако при попытке полиции провести беседу гражданка категорически отказалась от сотрудничества.

«Кто-то облил, а я должна отвечать на вопросы! Вы не имеете права трогать мою дверь!» — ответила женщина полицейскому.

Как пояснил начальник отдела участковых уполномоченных ОМВД России по Новому Уренгою Василий Титаренко, полномочий у полиции в подобных ситуациях немного. Для применения более жестких мер, включая выламывание двери, требуются веские основания, такие как прямая угроза жизни людей. В данном случае наиболее эффективным решением стало коллективное обращение жильцов в городской психоневрологический диспансер.

На вызов оперативно отреагировал врач-психиатр Новоуренгойского ПНД Роман Кузнецов. Специалист объяснил, что при работе с психическим расстройством существуют регламентированные Гражданским кодексом РФ алгоритмы для применения доступных мер воздействия. На следующее утро после инцидента совместными усилиями полиции и медиков были предприняты решительные действия. Как сообщили в медицинском учреждении, у женщины были «обнаружены признаки острого психического расстройства, которые соответствуют критериям, которые могут представлять опасность для себя и окружающих». Ее госпитализировали в недобровольном порядке, и теперь специалисты ожидают решения суда для подтверждения обоснованности этой меры.

Что касается материального ущерба, то, по словам Василия Титаренко, в данном случае могут применяться лишь административные меры в виде штрафов. Если бы речь шла о более серьезных последствиях, таких как поджог или порча дорогостоящего имущества, действия подпадали бы под 167-ю статью УК. При соответствующем судебном решении нарушительницу, признанную невменяемой, могут направить в специальное учреждение. По предварительным оценкам, стоимость клининговых услуг по очистке испорченной двери составит не менее ₽5000, однако взыскать эту сумму с виновницы на практике оказывается крайне сложно.

Ранее сообщалось, что ссора с подъездной дверью в Подмосковье обернулась для девушки уголовным делом.