«Бессмертный полк» в 2025 году пройдет вместе с шествием «Беларусь помнит»

В 2025 году в городах России и Беларуси планируется провести совместное шествие акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит», как сообщила пресс-служба Кремля в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Минск.

Главным событием 2025 года станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. На рассмотрение Высшего Госсовета Союзного государства 6 декабря 2024 года был представлен план мероприятий к юбилею.

Среди пунктов плана предусмотрено проведение объединенного шествия акций «Бессмертный полк» и «Беларусь помнит» в городах России и Беларуси.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал указание подписать соглашение с Белоруссией о гарантиях безопасности.