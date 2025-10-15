Бесценный раритет: в Химках разбился Chrysler New Yorker, которых всего два в России

В подмосковных Химках вечером произошло ДТП с участием автомобиля, который можно считать настоящим автомобильным артефактом — раритетного Chrysler New Yorker 1979 года выпуска. Подробности об этом выяснило издание REGIONS.

Инцидент случился в микрорайоне Клязьма-Старбеево, где американский классик столкнулся с такси, вылетел на обочину и налетел на камень. Как пояснили в ГИБДД, водители были трезвыми.

Сам владелец раритета не пострадал, но, вероятно, расстроился из-за предстоящих сложностей с восстановлением машины. Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, повреждения затронули нижнюю часть кузова, что может потребовать сложных кузовных работ.

Как пояснил автомеханик из Химок Андрей, найти оригинальные детали для этой модели в России практически невозможно. Дело в том, что таких автомобилей в стране всего два, что делает каждый экземпляр практически бесценным для коллекционеров.

«Это премиальный автомобиль с уникальной конструкцией кузова. Модель стала последним полноразмерным седаном данной марки. Найти детали на такой редкий Крайслер достаточно сложно», — говорит Андрей.

Ремонт подобных раритетов часто требует индивидуального изготовления запчастей и обращения к узким специалистам, что делает восстановление чрезвычайно затратным и длительным процессом.

Ранее стало известно, что в Армавире стал доступен ВАЗ-2104 с оригинальным покрытием и малым пробегом.