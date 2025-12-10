«Без денег и жилья»: суды Петербурга рассмотрели более 50 споров по «схеме Долиной»

Суды Санкт-Петербурга завершили рассмотрение более полусотни исков от бывших собственников, лишившихся жилья из-за мошенников. Почти в 30 случаях они постановили вернуть недвижимость, но у решения есть серьезная финансовая ловушка для новых владельцев. Об этом сообщил ТАСС.

За последние два года районные суды Петербурга разобрали 52 гражданских дела, где истцы требовали вернуть им проданные квартиры. Основанием стала преступная схема: собственников якобы обманом или под давлением заставили подписать документы. Практика зародилась после громкой истории с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Из всех рассмотренных дел суды встали на сторону обманутых продавцов в 29 случаях. Однако ключевой нюанс — правило «двойной реституции». Это означает, что суд обязывает продавца вернуть покупателю все уплаченные деньги, а покупателя — освободить квартиру. На практике покупатель, взявший ипотеку, может получить назад лишь свой первоначальный взнос, оставаясь должен банку.

Еще в 23 случаях суды отказали в удовлетворении исков. Решение зависит исключительно от доказательств, представленных сторонами: детальных объяснений, переписок, аудиозаписей или заключений психолого-лингвистической экспертизы. Многие из этих решений уже вступили в силу.

Окончательную точку в вопросе справедливости подобных сделок должен поставить Верховный суд РФ, который 16 декабря рассмотрит кассационную жалобу по делу Долиной. Его вердикт может задать тон для всей судебной практики в стране.

Ранее Долина попала в новый скандал с недвижимостью.