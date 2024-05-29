«Без гнева и опасности для здоровья»: школьников предложили учить по «Домострою»

Традиционные семейные ценности в России не сходят с повестки последние несколько лет. Государство активно поддерживает семьи с детьми различными финансовыми мерами, а с сентября 2024 года школьники будут изучать семьеведение.

Преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов считает, что хорошим пособием для этого могла бы стать книга «Домострой». По его мнению, неприглядный образ этого литературного памятника безоснователен и формирует ложное представление о семейно-бытовом укладе русских людей «московской» эпохи.

Например, по его словам, противники «Домостроя» любят напирать на то, что в книге говорится о праве мужчины прибегать к мерам физического воздействия.

«Однако здесь нужно иметь в виду, что, закрепляя это право, а точнее, даже обязанность мужа, «Домострой» четко оговаривает, что это — самое крайнее карательно-исправительное средство, прибегать к которому можно лишь после неудачи всех прочих воспитательных мер, только за самые серьезные нарушения и упущения. При этом делать это нужно наедине, без гнева и без опасности для здоровья», — объяснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Совершенно очевидно, подчеркнул профессор, что «Домострой» никоим образом не поощряет и тем более не провоцирует семейное насилие, а наоборот, устанавливает жесткие рамки для методов, вполне привычных для того времени.

Еще один крайне важный для современных молодых людей жизненный вопрос, который раскрывается в «Домострое» —нюансы рационального ведения семейного хозяйства, добавил Рожнов.

«Прослеживается ключевая мысль: чтобы семья была материально благополучной, не испытывала ни в чем нужды и уверенно смотрела в завтрашний день, нужно жить строго по средствам, извлекать максимум выгоды из имеющихся ресурсов, не бросать денег на ветер, не влезать в долги и грамотно приумножать семейное богатство. Если современные школьники усвоят суть рекомендаций, научатся понимать, как нужно правильно обращаться с деньгами», — уточнил собеседник.

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