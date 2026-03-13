Без «Госуслуг» и биометрии никак: в России напомнили о правилах продажи сим-карт для иностранцев

Больше года в России действуют новые правила оборота сим-карт для иностранных граждан и лиц без гражданства, напоминает «ТУЛАСМИ» . Регулирование, вступившее в силу еще в 2025 году, продолжает ужесточаться: теперь купить сим-карту просто по паспорту не получится. Директор МегаФона в Тульской области Александр Шиленков напомнил, какие требования предъявляются к иностранным абонентам и что грозит нарушителям.

Чтобы легально пользоваться российской связью, иностранцу необходимо собрать целый пакет документов. В список обязательных условий входят нотариально заверенный перевод паспорта, СНИЛС и подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги». Кроме того, перед заключением договора нужно сдать биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Оператор обязан проверить личность именно через ЕБС — только после этого можно оформить контракт.

Закон также ограничивает количество сим-карт в одних руках. С 1 января 2025 года иностранцы могут иметь не более десяти номеров. Если лимит превышен, оператор блокирует лишние сим-карты без предупреждения.

«Мы выполняем требование регулятора по блокировке сим-карт в случае превышения установленного лимита. Также блокируются сим-карты иностранных граждан, не прошедших перерегистрацию по новым правилам», - отметили в компании.

Блокировка происходит поэтапно. Сначала абонент получает СМС-уведомление о грядущем отключении. Затем доступ к услугам приостанавливается, и у пользователя есть 30 дней, чтобы переоформить договор. Если этого не сделать, связь отключается полностью.

Чтобы процедура не превращалась в квест, операторы модернизируют розницу. МегаФон и Yota поэтапно оснащают салоны оборудованием для подтверждения личности через ЕБС. На данный момент по стране работает уже более тысячи таких точек, в том числе и в Тульской области. Там иностранцы могут пройти все этапы регистрации быстро и без лишней бюрократии.

