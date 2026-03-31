Без лишних трат: как китайский бренд «пропишется» в сервисах Volvo по всей Европе

Шведский автопроизводитель Volvo станет ключевым партнером китайской марки Lynk & Co в деле освоения европейского рынка. Соответствующее соглашение о намерениях стороны официально оформили 30 марта. Согласно достигнутым договоренностям, реализация и последующее техническое обслуживание автомобилей из Поднебесной будут полностью интегрированы в уже существующую и хорошо развитую дилерскую сеть Volvo на территории Европы.

В руководстве шведской компании подчеркивают, что такая стратегия сулит выгоду всем участникам рынка. Для розничных партнеров Volvo это означает приток новой аудитории и расширение ассортимента, а для Lynk & Co — возможность стремительной экспансии без колоссальных вложений в строительство собственной инфраструктуры «с нуля». Использование проверенной временем сервисной базы позволит китайскому бренду значительно быстрее закрепиться в Старом Свете и нарастить объемы поставок.

Несмотря на тесную кооперацию в коммерческой сфере, финансовая независимость брендов останется незыблемой. Партнерство не предусматривает никаких перестановок в структуре акционеров или движений капитала. Марка Lynk & Co по-прежнему будет функционировать как полноценный актив Geely Auto Group, сохраняя свою текущую управленческую модель.

