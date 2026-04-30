Без магазинов и дорог: многострадальный российский поселок достучался до главы СК РФ

В Таштагольском округе Кузбасса два поселка оказались в настоящей изоляции. Килинск и Якунинск каждую весну превращаются в ловушку: единственная 70-летняя дорога размывается половодьем, и добраться до людей не могут ни скорая, ни пожарные. В Якунинске к тому же нет никакого магазина — базовые хлеб и молоко жителям просто негде купить. Местные чиновники долгое время игнорировали проблему, но после жалоб людей в Москву ситуацией лично занялся глава СК Александр Бастрыкин. Об этом сообщает «Онлайн-журнала Сибдепо» .

В инфоцентре СК России сегодня сообщили о вопиющей ситуации в Таштагольском муниципальном округе. Жители Килинска и Якунинска, по сути, заложники весны. Единственная дорога, связывающая поселки с большой землей, была построена 70 лет назад. С каждым годом она все хуже справляется с нагрузкой, а в период половодья ее полностью размывает.

Последствия предсказуемы и страшны. К людям не могут проехать машины скорой помощи — экстренная медицинская помощь становится недоступной. Не могут проехать пожарные расчеты — любой пожор угрожает уничтожением всех построек. Не ходят обычные автобусы, что отрезает жителей от работы, учебы и связи с внешним миром.

Но хуже всего пришлось жителям Якунинска. В этом поселке, по информации СК, вообще нет никакого магазина. Люди лишены возможности купить базовые продукты — хлеб, молоко, крупы. Они полностью зависят от того, что удастся привезти по разбитой дороге или принести на себе.

Местные чиновники, как рассказывают жители, проблему упорно игнорировали. Жалобы тонули в бюрократических отписках. Тогда люди достучались до более высокого уровня. И их услышали в «Москве».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от и. о. руководителя регионального управления СК Павла Курочкина срочно доложить о проверке по факту безобразия с дорогами в Таштагольском районе. Глава СК лично взял ситуацию на контроль в центральном аппарате. Это значит, что отписками уже не отделаться — ответ придется держать по всей строгости.

Для жителей Килинска и Якунинска вмешательство Бастрыкина — последняя надежда на то, что после многих лет забвения у них наконец появится нормальная дорога, а в Якунинске — хотя бы один магазин. Пока же они остаются заложниками весеннего половодья и собственной беспомощности.

Ранее сообщалось, что в августе завершатся основные работы по благоустройству набережной «Северные пруды» в Сергиево-Посадском округе.