Без осадков и до 23 градусов тепла ожидается в Московском регионе в понедельник

В понедельник, 28 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Погода будет сухой и теплой.

Температура воздуха в Подмосковье составит от восемнадцати до двадцати трех градусов тепла, в Москве — от двадцати до двадцати двух градусов. Ветер прогнозируется северо-восточного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Осадков не ожидается. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что температура воздуха в сентябре в столичном регионе будет на два градуса выше климатической нормы. В первый день осени столбики термометров могут подняться до отметки в плюс тридцать градусов.