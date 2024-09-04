Без осадков и до 27 градусов тепла ожидается сегодня в Москве и Подмосковье

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Подмосковье воздух прогреется до плюс двадцати семи градусов, в Москве — до двадцати шести градусов. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, когда в Подмосковье наступит осенняя погода.