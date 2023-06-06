Без осадков и до плюс 22 градусов ожидается в Подмосковье во вторник

Во вторник в Московской области ожидается переменная облачность. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам метеоролога, температура воздуха в Подмосковье составит от семнадцати до двадцати двух градусов тепла. Осадков не ожидается.

Ветер будет западного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит 751 миллиметр ртутного столба.

Согласно данным, опубликованным на сайте Гидрометцентра России, во вторник в Подмосковье температура воздуха составит от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла.

Ранее телеведущая Ольга Паршина рассказала, как проходит подготовка к выпускам прогнозов погоды.